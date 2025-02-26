Adana\'da 50 Yaş Üstü Halk Oyunları Ekibi Şampiyonluk Peşinde

Yerel

Adana'da aralarında 78 yaşındaki Mehmet Altuntaş'ın da olduğu 12 kişilik 50 yaş üstü halk oyunları ekibi, gençlere taş çıkartacak şekilde yarışmalara hazırlanıyor.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanlığının faaliyet programında yer alan Kulüpler Arası Halk Oyunları Grup Yarışmaları Adana'da 28 Şubat Cuma günü düzenlenecek. Çukurova Belediyesi Halk Eğitim Merkezi de bu yarışmaya katılım sağlamak için 50 yaş ve üzeri kişilerden oluşan kurs açtı. 3 ay boyunca kursa katılan 12 kişi yarışmalara hazırlandı.

78'lik Mehmet dede de katıldı

78 yaşındaki 2 çocuk ve 2 torun sahibi emekli Mehmet Altuntaş'ın da aralarında bulunduğu 50 yaş üstü kadın ve erkekler, azimleriyle gençlere taş çıkartıyor. Ev hanımı, emekli ve çalışan 8'i kadın 12 kişi, çeşitli yörelere ait halk oyunlarını hem öğreniyor hem de gösterilerde sahneliyor.

Hedefleri şampiyonluk

12 kişilik grubun şimdiki tek hedefleri, Cuma günü düzenlenecek Kulüpler Arası Halk Oyunları Grup Yarışmasında birinci olmak.

"Yarışmadan güzel sonuçlar bekliyoruz"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan kurs eğitmeni Atilla Batkı, 3 aydır yoğun bir çalışma temposu içerisinde olduklarını belirterek, "2 aydır yoğun çalışıyoruz, ondan önce de 1 ayımız var. Ben çocuk da çalıştırıyorum ama inanın onlarla bunların arasında çok büyük fark yok. Ben hepsini severek yapıyorum. Çok eğlenerek ve zevk alarak yapıyorum bu işi. Çok da güzel bir sonuç aldık. İnşallah yarışmada da güzel bir derece kazanırız. Çukurova Belediyesi bizi her alanda destekledi" dedi.

"Burada yaşı, başı unutuyoruz"

Yaşıtlarının aksine spor yapmayı sevdiğini anlatan 78 yaşındaki Mehmet Altuntaş, "Daha önce de buna benzer kurslara gidiyordum. Sonrasında buraya geldik. Çok güzel eğitim aldık ve cesaretle yarışmaya katılacağız. Daha önce ben yarışmalara katılmamıştım. Burada hem spor yapmış oluyoruz hem de neşeleniyoruz yaşımızı başımızı unutuyoruz. Buraya odaklanıyoruz, kendimizi veriyoruz. Halk oyunları hem spor jimnastik hem de eğlence. Vücudu sağlam tutuyor. Herkese tavsiye ederim, yaşı başı düşünmesinler. 7'den 77'ye derler ama ben onu da geçtim 78 yaşında oldum" ifadelerini kullandı.

"Yarışmaya katılacağımız için çok heyecanlıyız"

50 yaşındaki Ülkü Boldaş ise dans etmeyi sevdiği için kursa geldiğini anlatarak, şunları söyledi:

"Dans etmeyi seviyorum, halk oyunlarını seviyorum. Yarışmaya katılacağımız için çok heyecanlıyız. Aslında çok güzel bir işe imza atıyoruz. Yaşıtlarımız ve büyük abilerimiz var. Hatta benden büyük ablalar var. Yaşı 80'e kadar olan bir jenerasyon var ama burada çok mutluyuz. Büyüklerimizin yaşıtları evlerinden çıkmazken bu insanlar buraya gelip aktivitelere dahil oluyorlar. Hem sosyalleşiyorlar hem de yarışma gibi bir platformda kendilerini gösterecekler. Biz bunu proje olarak düşünüyoruz ve çok da keyifli çalışıyoruz." - ADANA