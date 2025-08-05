Adana\'da Aşırı Sıcaklar İçin Vantilatör Dağıtımı

Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da aşırı sıcaklar nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelere vantilatör hediye edildi.

Son yıllarda artan sıcaklardan dolayı Adana'nın birçok ilçesinde maddi durumu iyi olmayan yüzlerce aile zorluk çekiyor. Kentte faaliyet gösteren Ogün Abi Derneği ise yüzlerce aileye vantilatör dağıtımı gerçekleştirdi. Aileler, vantilatör hediye edilmesiyle biraz daha rahat ortama kavuştu.

Dağıtımı gerçekleştiren Ogün Abi Derneği Başkanı Ogün Sever Okur, "Adana'da havalar çok sıcak. Maalesef bazı bölgelerde yaşayan insanların vantilatörü yok. Bizler de buna kayıtsız kalamadık ve şu ana kadar yaklaşık 100 vantilatör dağıttık. Sıcaklar devam ettikçe dağıtımlarımız sürecek" dedi.

Havalar soğuduğunda da soba dağıtımı yapacaklarını aktaran Okur, "Birçok başvuru geldi ve ilk baktığımız evlerde klima veya vantilatör olup olmadığıydı. Özellikle bebekli, çocuklu ailelere baktık. Dağıtımlar yaz boyunca sürecek, kış mevsimi geldiğinde de soba dağıtımı yapacağız" ifadelerini kullandı.

Vantilatör alan 5 çocuk annesi Sevban Yılmaz ve 3 çocuk annesi Zeynep Abdullah, çok mutlu olduklarını, evlerinde vantilatör olmadığını ve sıcaklardan çok muzdarip olduklarını söyledi. - ADANA