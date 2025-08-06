Adana\'da Şap Hastalığı Tespit Edildi

Adana Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, kentte şap hastalığı görüldüğünü açıkladı.

Ülke genelinde birçok ilde ortaya çıkan şap hastalığı Adana'da da görüldü. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, kentte şap hastalığı görüldüğünü açıklarken, hayvan hareketliliğinin de kısıtlandığı bildirdi.

Hayvan yetiştiricilerine gönderilen mesajda, "Değerli yetiştiricilerimiz, ilimizde çıkan şap hastalığından dolayı tüm ilçelerimizdeki hayvan hareketleri durdurulmuştur. Bilgi için İlçe Tarıma başvurunuz" denildi. - ADANA