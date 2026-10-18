Adana Yüreğir\'de mevsimlik işçi çocuklarına palyaçolar moral etkinliği düzenledi

Adana'da çadır ve konteynerlerde kalan mevsimlik işçi ailelerin çocuklarına yönelik gönüllü palyaçolar tarafından moral ve motivasyon etkinliği düzenlendi.

Yüreğir ilçesine bağlı Aydıncık Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, çocukların keyifli vakit geçirmesi amacıyla çeşitli aktiviteler yapıldı. Gönüllü palyaçolardan oluşan bir grup tarafından düzenlenen etkinlikte çocuklar müzik eşliğinde oyunlar oynayıp dans etti.

Etkinlik kapsamında çocuklara sosis balon ve yüz boyama uygulamaları yapılırken, puzzle ve çeşitli hediyeler de dağıtıldı. Palyaçoların düzenlediği oyunlara katılan çocuklar, etkinlik boyunca gönüllerince eğlendi.

Çocukların moral ve motivasyonlarını artırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte çocuklara yiyecek, içecek ve tatlı da ikram edilirken, etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.