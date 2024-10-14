ADD Başkanı'ndan Eğitim Eleştirisi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

ADD Başkanı'ndan Eğitim Eleştirisi

Geniş Video İzle

Bozkurt, dini vakıflara yapılan yatırımları eleştirerek, eğitimin bilimsel temellere oturtulmasını istedi.

14.10.2024 15:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Orhan Bozkurt

(ERZURUM) - Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e seslenerek, "Dinci vakıflara 5 milyar lira aktarırken, çocukların okulunda temizlik görevlisi bulunduramamak büyük bir ayıptır, ayıp ediliyor. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli tam bir Türk çocuklarının istikbalini körelten bir eğitimsizlik modelidir. Bundan bir an önce dönülmelidir. Fen ağırlıklı, bilim ağırlıklı bir eğitime kavuşturulmalıdır" dedi.

ADD Başkanı Bozkurt, Erzurum'da Tarihi Kongre Binası'nda düzenlenen "Yeniden Atatürk Cumhuriyeti" konulu konferansta konuştu. Ülke gündemine yönelik değerlendirmelerde bulunan Bozkurt, Türkiye'nin bir an önce "Yeniden Atatürk Cumhuriyeti" hedefine ulaşması gerektiğini söyledi. Bozkurt, ülkede yaşanan kadın cinayetlerine değinerek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Peki bu devlet laik mi, demokratik, sosyal bir devlet mi? En önemlisi devletimiz hukuk devleti mi? Anayasa Mahkemesi'nin karalarının tanınmadığı ülkede nasıl hukuk devletinden söz edebiliriz. Şuradan sokağa çıktığımızda iki şeye güveneceğiz, bir emniyet güçlerine iki yargıya...  Hakkımı ben başka nasıl arayacağım, ne yapacağım. Herkes eline silahı alıp dağa çıkarsa, memleket işte böyle Teksas'a döner. Bakın bu yılın yani 2024 yılının ilk 200 gününde 278 kadın katledildi. Kadınlar için bu ülkede demokrasi var mı, öğrenciler için var mı, peki işsizler için demokrasi var mı? Yok. Peki kime var demokrasi hadi ben onu söylemiyim herkes biliyor."

Bozkurt, Narin Güran cinayetine ilişkin, "Eğer bu devlet şiddet gören kadını koruyamayacaksa kimin için bu demokrasi. Bu yıl sokakta öldürülen 278 kadın için demokrasi var mı, varsa o kadınları niye korumadılar? Narin için demokrasi var mı? Avuç içi kadar köyde 53 gündür, Türkiye Cumhuriyeti devleti 8 yaşında bir yavrunun katilini bulamıyorsa eğer o ülkede ne hukuk vardır, ne adalet vardır, ne vicdan vardır ne de ahlak vardır" dedi.

"Bu milletin çocuklarının izbe yurtlarda tecavüz eden ahlaksızlardan kurtarın..."

Milli Eğitim Bakanlığı'nın uyguladığı eğitim politikasını da eleştiren Bozkurt, şunları kaydetti:

"Bizim eğitimimiz yeniden laik olsun. Bizim çocuklarımızın varlıklı ailelerin çocukları yabancı eğitim aldıkları istedikleri gibi eğitildikleri okullarda, fukaranın çocukları da ne olduğu belli olmayan kurslarda tecavüze uğramasın diyoruz. Bu milletin çocuklarının izbe yurtlarda tecavüz eden ahlaksızlardan kurtarın nedir bu arkadaş. Böyle bir eğitim mi olur? Böyle eğitim mi olur? Geçen gün seçmeli dersler, orta okul öğretim seçmeli ders programı bilim temelli seçmeli dersler; Matematik bilimleri 4 saat, yapay zeka uygulamaları 4 saat, ileri teknoloji uygulamaları 4 saat, 12 saat bilim temelli seçmeli dersler. Peki din temelli seçmeli dersler başlıyor Kur'an-ı Kerim, Fıkıh, Siyer-i Nebi, Fıtrat, Peygamberimizin örnek bilmem ne her biri 8'er saat 5 ders 40 saat. Bak Peygamberin hayatı olsun, onları demiyorum, başka bir şey söylüyorum, siz çocuğunuzu 12 saat fen bilimleri... Dünya yapay zekayla neler yapıyor. Arkadaşlar ben doktorum şundan 3-4 yıl önce komple Ankara'ya bir kongreye gittik. Japonya'nın Osaka hastanesinde Kulak Burun Boğaz hocası robotik cerrahi ile vallahi billahi tallahi hepimizin gözü önünde Osaka'dan 10-11 bin kilometre öteden ameliyat yaptı kardeşim ameliyat yaptı adam sen ne konuşuyorsun.

"Yusuf Tekin çok yanlış yapıyorsun"

Yanlış yapıyorlar. En başta buradan AKP'lileri uyarıyorum. Hele Milli Eğitim Bakanı olacak o Yusuf Tekin arkadaşı uyarıyorum çok yanlış yapıyorsunuz. Çok büyük yanlışlar içinde, sizin tarikat ve cemaat dediğiniz bizim sivil toplum örgütü dediğimiz dinci yapılar, dini yapılarla protokol yapacağım deyip dinci vakıflara 5 milyar lira aktarırken, çocukların okulunda temizlik görevlisi bulunduramamak büyük bir ayıptır,  ayıp ediliyor. Türkiye yüzyılı maarif modeli tam bir Türk çocuklarının istikbalini körelten bir eğitimsizlik modelidir. Bundan bir an önce dönülmelidir. Fen ağırlıklı, bilim ağırlıklı bir eğitime kavuşturulmalıdır."

Kaynak: ANKA

Milli Eğitim Bakanı, Hüsnü Bozkurt, Yusuf Tekin, Politika, Bozkurt, Eğitim, Yerel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Yerel ADD Başkanı'ndan Eğitim Eleştirisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana dilini konuştukları için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana dilini konuştukları için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi
15:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kaymakamlara ders gibi sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kaymakamlara ders gibi sözler
13:55 Köfteci Yusuf’a giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi Köfteci Yusuf'a giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi
13:19 Yenidoğan Çetesi’nin tetikçisi itirafçı oldu: Savcıyı 100 bin dolara vuracakmış Yenidoğan Çetesi'nin tetikçisi itirafçı oldu: Savcıyı 100 bin dolara vuracakmış
11:55 Meyve suyu, çikolata, şeker 17 üründe cinsel güç artırıcı yasaklı ilaç bulundu Meyve suyu, çikolata, şeker! 17 üründe cinsel güç artırıcı yasaklı ilaç bulundu
08:54 Heyacan dorukta İşte İzlanda-Türkiye maçının muhtemel 11’leri Heyacan dorukta! İşte İzlanda-Türkiye maçının muhtemel 11'leri
08:51 10 yaşındaki çocuğun kullandığı elektrikli bisiklete dolmuş çarptı: 11 yaralı 10 yaşındaki çocuğun kullandığı elektrikli bisiklete dolmuş çarptı: 11 yaralı
08:25 Şampiyonlar ligi masasının tartışmalı ikilisi Dilan Polat ve Özlem Öz arasında neler oluyor Şampiyonlar ligi masasının tartışmalı ikilisi Dilan Polat ve Özlem Öz arasında neler oluyor
08:25 6 suç örgütü çökertildi, dosyaları bir hayli kabarık 6 suç örgütü çökertildi, dosyaları bir hayli kabarık
08:23 Türkiye’nin tekstil devi konkordato ilan etti Türkiye'nin tekstil devi konkordato ilan etti
08:00 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 2 hafta sonra yeniden toplanıyor Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 2 hafta sonra yeniden toplanıyor
07:15 Domuz eti skandalıyla gündemde olan Köfteci Yusuf’un depolarını kapattığı ortaya çıktı Domuz eti skandalıyla gündemde olan Köfteci Yusuf'un depolarını kapattığı ortaya çıktı
01:16 Jandarma düğünü bastı, çocuk gelin koruma altına alındı Jandarma düğünü bastı, çocuk gelin koruma altına alındı
00:00 Damat dehşeti: Kayınvalidesini ve baldızını öldürdü, eşi ve kayınpederi yaralı Damat dehşeti: Kayınvalidesini ve baldızını öldürdü, eşi ve kayınpederi yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2024 16:35:57. #1.12#
SON DAKİKA: ADD Başkanı'ndan Eğitim Eleştirisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.