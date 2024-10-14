ADD Başkanı'ndan Eğitim Eleştirisi

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Haber: Orhan Bozkurt

(ERZURUM) - Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e seslenerek, "Dinci vakıflara 5 milyar lira aktarırken, çocukların okulunda temizlik görevlisi bulunduramamak büyük bir ayıptır, ayıp ediliyor. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli tam bir Türk çocuklarının istikbalini körelten bir eğitimsizlik modelidir. Bundan bir an önce dönülmelidir. Fen ağırlıklı, bilim ağırlıklı bir eğitime kavuşturulmalıdır" dedi.

ADD Başkanı Bozkurt, Erzurum'da Tarihi Kongre Binası'nda düzenlenen "Yeniden Atatürk Cumhuriyeti" konulu konferansta konuştu. Ülke gündemine yönelik değerlendirmelerde bulunan Bozkurt, Türkiye'nin bir an önce "Yeniden Atatürk Cumhuriyeti" hedefine ulaşması gerektiğini söyledi. Bozkurt, ülkede yaşanan kadın cinayetlerine değinerek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Peki bu devlet laik mi, demokratik, sosyal bir devlet mi? En önemlisi devletimiz hukuk devleti mi? Anayasa Mahkemesi'nin karalarının tanınmadığı ülkede nasıl hukuk devletinden söz edebiliriz. Şuradan sokağa çıktığımızda iki şeye güveneceğiz, bir emniyet güçlerine iki yargıya... Hakkımı ben başka nasıl arayacağım, ne yapacağım. Herkes eline silahı alıp dağa çıkarsa, memleket işte böyle Teksas'a döner. Bakın bu yılın yani 2024 yılının ilk 200 gününde 278 kadın katledildi. Kadınlar için bu ülkede demokrasi var mı, öğrenciler için var mı, peki işsizler için demokrasi var mı? Yok. Peki kime var demokrasi hadi ben onu söylemiyim herkes biliyor."

Bozkurt, Narin Güran cinayetine ilişkin, "Eğer bu devlet şiddet gören kadını koruyamayacaksa kimin için bu demokrasi. Bu yıl sokakta öldürülen 278 kadın için demokrasi var mı, varsa o kadınları niye korumadılar? Narin için demokrasi var mı? Avuç içi kadar köyde 53 gündür, Türkiye Cumhuriyeti devleti 8 yaşında bir yavrunun katilini bulamıyorsa eğer o ülkede ne hukuk vardır, ne adalet vardır, ne vicdan vardır ne de ahlak vardır" dedi.

"Bu milletin çocuklarının izbe yurtlarda tecavüz eden ahlaksızlardan kurtarın..."

Milli Eğitim Bakanlığı'nın uyguladığı eğitim politikasını da eleştiren Bozkurt, şunları kaydetti:

"Bizim eğitimimiz yeniden laik olsun. Bizim çocuklarımızın varlıklı ailelerin çocukları yabancı eğitim aldıkları istedikleri gibi eğitildikleri okullarda, fukaranın çocukları da ne olduğu belli olmayan kurslarda tecavüze uğramasın diyoruz. Bu milletin çocuklarının izbe yurtlarda tecavüz eden ahlaksızlardan kurtarın nedir bu arkadaş. Böyle bir eğitim mi olur? Böyle eğitim mi olur? Geçen gün seçmeli dersler, orta okul öğretim seçmeli ders programı bilim temelli seçmeli dersler; Matematik bilimleri 4 saat, yapay zeka uygulamaları 4 saat, ileri teknoloji uygulamaları 4 saat, 12 saat bilim temelli seçmeli dersler. Peki din temelli seçmeli dersler başlıyor Kur'an-ı Kerim, Fıkıh, Siyer-i Nebi, Fıtrat, Peygamberimizin örnek bilmem ne her biri 8'er saat 5 ders 40 saat. Bak Peygamberin hayatı olsun, onları demiyorum, başka bir şey söylüyorum, siz çocuğunuzu 12 saat fen bilimleri... Dünya yapay zekayla neler yapıyor. Arkadaşlar ben doktorum şundan 3-4 yıl önce komple Ankara'ya bir kongreye gittik. Japonya'nın Osaka hastanesinde Kulak Burun Boğaz hocası robotik cerrahi ile vallahi billahi tallahi hepimizin gözü önünde Osaka'dan 10-11 bin kilometre öteden ameliyat yaptı kardeşim ameliyat yaptı adam sen ne konuşuyorsun.

"Yusuf Tekin çok yanlış yapıyorsun"

Yanlış yapıyorlar. En başta buradan AKP'lileri uyarıyorum. Hele Milli Eğitim Bakanı olacak o Yusuf Tekin arkadaşı uyarıyorum çok yanlış yapıyorsunuz. Çok büyük yanlışlar içinde, sizin tarikat ve cemaat dediğiniz bizim sivil toplum örgütü dediğimiz dinci yapılar, dini yapılarla protokol yapacağım deyip dinci vakıflara 5 milyar lira aktarırken, çocukların okulunda temizlik görevlisi bulunduramamak büyük bir ayıptır, ayıp ediliyor. Türkiye yüzyılı maarif modeli tam bir Türk çocuklarının istikbalini körelten bir eğitimsizlik modelidir. Bundan bir an önce dönülmelidir. Fen ağırlıklı, bilim ağırlıklı bir eğitime kavuşturulmalıdır."