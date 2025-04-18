Adilcevaz\'da Havalar Isındı, Besiciler Rahatladı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde havanın ısınmasıyla hayvan sahipleri rahat nefes aldı.

Adilcevaz ilçesinin yüksek kesimlerinde 10 gündür yağan kar, besicilere zor anlar yaşatıyordu. Bugün ise güneşin yüzünü göstermesi ve hava sıcaklığının artmasıyla besiciler hayvanlarını meraya saldı. 10 günlük kar esaretinin ardından hayvanlar merada hem otladı hem de güneşle birlikte ısındı.

Musa Baytar isimli besici, 10 gündür hayvanların kar yağışı ve soğuk nedeniyle ağıllarda olduğunu belirterek, "Yazın topladığımız yem ve otlar tükenmişti, ne yapacağımızı bilmiyorduk. Çok şükür bugün havalar ısındı, hayvanlarımızı meraya saldık. Göründüğü gibi hayvanlar karılarını doyuruyor" dedi. - BİTLİS