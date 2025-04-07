Adilcevaz'da Tır Devrildi: Sürücü Yaralandı

Adilcevaz'da meyve suyu yüklü tır şarampole devrildi

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde meyve suyu yüklü tır şarampole devrildi.

Edinilen bilgilere göre kaza, Erciş-Adilcevaz kara yolunun 38. kilometresindeki Süphan Bakımevi yakınlarında meydana geldi. Yahya Güren yönetimindeki 34 LM 1922 plakalı tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İran'dan Mersin'e gitmekte olan tırın yaralı sürücüsü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.