Adıyaman Belediyesi Aquaparkı Çocuklara Kapılarını Açtı

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Adıyaman Belediyesi bünyesinde yaz aylarında hizmet veren aquapark bu yıl da çocuklara kapılarını açtı.

Adıyaman Belediyesi, okulları tatile giren çocukların hem daha kaliteli zaman geçirmeleri hem de eğlenerek yüzme öğrenmeleri için, Sağlıklı Yaşam ve Spor Kompleksi bünyesinde hizmet veren aquaparkın sezon açılışını yaptı.

Fatih Mahallesinde hizmet veren aquapark hakkında bilgi veren kompleks yetkilileri, parkın pazartesi hariç haftanın her günü 09.30 ile 16.30 saatleri arasında açık olacağını bildirdi. 6-11 Yaş arası çocukların havuzdan yararlanabileceğini dile getiren yetkililer, birer saat olarak belirlenen seans ücretlerinin ise 40 TL olarak belirlendiğini ifade etti.

Yetkililer, havuzdan yararlanmak isteyen vatandaşlara, hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu. - ADIYAMAN