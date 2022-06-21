İncelemeler esnasında kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Kılınç, "Adıyaman'daki çölyak hastalarımızın yıllardır özlemini çektiği glütensiz ekmek ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurduğumuz tesiste incelemelerde bulunduk. Yakın bir zamanda faaliyete geçecek tesisimizin Adıyaman'ımıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç , çölyak hastalarının ihtiyacını karşılayacak olan glütensiz ekmek fırınını açılış öncesi ziyaret ederek, son rötuşların yapılması talimatını verdi.

Kaynak: İHA

Süleyman Kılınç, Adıyaman, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Adıyaman Belediyesi glütensiz ekmek üretimi yapacak - Son Dakika

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