Mimar Sinan Mahallesinin altyapısı yenileniyor - Son Dakika
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Mimar Sinan Mahallesinin altyapısı yenileniyor

28.08.2022 14:58
Mimar Sinan Mahallesinin altyapısı yenileniyor

Adıyaman Belediyesi Mimar Sinan Mahallesinden altyapı yenileme çalışmalarına başladı.

Adıyaman Belediyesi Mimar Sinan Mahallesinden altyapı yenileme çalışmalarına başladı.

Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) ekipleri, Mimar Sinan Mahallesi'nde kanalizasyon hattı yenileme çalışmalarını gerçekleştiriyor. Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağını dile getiren yetkililer, "Mimar Sinan Mahallesi'nde başlattığımız kanalizasyon hattı döşeme çalışması ile mahallenin alt yapı sorununu çözmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.

Mahalle sakinleri ise yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, yetkililere ve ekiplere teşekkür etti. - ADIYAMAN

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Adıyaman, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mimar Sinan Mahallesinin altyapısı yenileniyor - Son Dakika

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