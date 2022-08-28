Mahalle sakinleri ise yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, yetkililere ve ekiplere teşekkür etti. - ADIYAMAN

Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) ekipleri, Mimar Sinan Mahallesi'nde kanalizasyon hattı yenileme çalışmalarını gerçekleştiriyor. Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağını dile getiren yetkililer, "Mimar Sinan Mahallesi'nde başlattığımız kanalizasyon hattı döşeme çalışması ile mahallenin alt yapı sorununu çözmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Adıyaman, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Mimar Sinan Mahallesinin altyapısı yenileniyor - Son Dakika

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