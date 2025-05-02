Adıyaman-Çelikhan yolunda ilk kazma vuruldu - Son Dakika
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Adıyaman-Çelikhan yolunda ilk kazma vuruldu

Adıyaman-Çelikhan yolunda ilk kazma vuruldu

Adıyaman'ın ulaşım altyapısını güçlendirecek ve bölgenin kalkınmasına ivme kazandıracak olan Adıyaman-Çelikhan İl Yolu Projesi, önemli bir aşamayı daha geride bıraktı.

02.05.2025 11:47
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Adıyaman'ın ulaşım altyapısını güçlendirecek ve bölgenin kalkınmasına ivme kazandıracak olan Adıyaman- Çelikhan İl Yolu Projesi, önemli bir aşamayı daha geride bıraktı.

AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, projenin geldiği noktayı kamuoyuyla paylaştı. Toplamda 39,4 kilometre uzunluğa sahip olan yol; 2 adet tünel ve 5 adet köprü ile birlikte inşa edilecek. Yolun 7,5 kilometresi bölünmüş yol (Bsk), 31,9 kilometresi ise tek yol (Bsk) standardında olacak.

14 Ocak 2025 tarihinde yüklenici firmaya yer teslimi yapılmasının ardından, proje sahasında keşif çalışmaları tamamlandı. Bu doğrultuda, Adıyaman Merkez'e bağlı Varlık Köyü sınırlarında, 19+800. kilometrede şantiye kurulumuna başlanarak kazı çalışmalarına resmen start verildi.

Milletvekili Mustafa Alkayış, bu önemli yatırımın hayata geçirilmesinde büyük katkı sağlayan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu olmak üzere, sürecin ger anını yakından takip eden Adıyaman Milletvekilleri Resul Kurt, İshak Şan ve Hüseyin Özhan'a teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman-Çelikhan yolunda ilk kazma vuruldu - Son Dakika

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