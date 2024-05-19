Adıyaman'da 19 Mayıs coşkusu - Son Dakika
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Adıyaman'da 19 Mayıs coşkusu

Adıyaman\'da 19 Mayıs coşkusu

Adıyaman'da düzenlenen 19 Mayıs kutlamalarına Vali Osman Varol, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş ve birçok sporcu katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından derece elde eden sporculara ödülleri verildi ve gösteriler yapıldı.

19.05.2024 12:29
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Adıyaman'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürlüğü salonunda düzenlenen 19 Mayıs kutlamalarına Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve çok sayıda sporcu ile vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşının ardından il protokolü tarafından turnuvalarda derece elde eden sporculara ödülleri takdim edildi. Ödül töreni sonrası sporcular tarafından bir birinden güzel gösteriler yapıldı. Sporcuların yapmış olduğu gösteriler büyük beğeni aldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman'da 19 Mayıs coşkusu - Son Dakika

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