Adıyaman'da Anız Yangını Evlere Sıçramadan Söndürüldü - Son Dakika
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Adıyaman'da Anız Yangını Evlere Sıçramadan Söndürüldü

Adıyaman\'da Anız Yangını Evlere Sıçramadan Söndürüldü

Adıyaman merkez Esentepe Mahallesi'nde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle evlere sıçramadan söndürüldü. Yangının kontrol altına alınmasıyla birlikte olay yerinde ölen ya da yaralanan olmadı. Soruşturma devam ediyor.

03.07.2024 13:13
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Adıyaman'da meydana gelen anız yangını evlere sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Esentepe Mahallesi'nde Esentepe TOKİ yakınlarında anız yangını meydana geldi. Çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çevreye yayıldı. Yangın evlerin bahçesine kadar gelerek burada bulunan odunlara sıçradı. Durum üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin müdahaleleri sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda yangının evlere sıçramadan söndürülmesi rahat bir nefes aldırdı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Adıyaman'da Anız Yangını Evlere Sıçramadan Söndürüldü - Son Dakika
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