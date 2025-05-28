Adıyaman\'da Bahar Şenliği Coşkusu

Adıyaman Üniversitesi Bahar Şenliği ve Türk Mutfağı Haftası Etkinliklerinin ikinci günü dopdolu geçti.

Sabah saatlerinde Gençlik Meydanında kurulan stantlarla başlayan etkinlikler, katılımcılara eğitici ve keyifli bir gün yaşattı.

Günün ilk saatlerinde "Mezun Hikayeleri" ve "Rektör-Öğrenci Buluşmaları" etkinlikleri gerçekleştirildi.

Ardından, Sürdürülebilir Gelecek Topluluğu tarafından düzenlenen "Geleceği Kodlamak" atölyesi, teknolojiye meraklı gençlerden büyük ilgi gördü.

Uluslararası Öğrenci Topluluğunun organize ettiği Kültür Festivali Etkinlikleri, farklı kültürleri tanıma fırsatı sundu. Gün boyunca devam eden GAMEBOX VR Deneyim Alanı, gençleri dijital dünyanın içine çekti. Ayrıca, SBMYO Aşçılık Programı ve Arsemia Zeytinyağı iş birliğiyle düzenlenen Mr. Gusto ile Zeytinyağlılar Atölyesi, sağlıklı beslenme ve yöresel tatlar üzerine farkındalık oluşturdu.

Ayrıca gençlik meydanında gerçekleşen mum yapımı, bez çanta baskı, seramik ve geleneksel ebru sanat atölyeleri öğrencilerin el emeğiyle üretim yapmasına imkan tanıdı.

Günün ilerleyen saatlerinde İlahiyat Fakültesi Fuaye Alanında sergi açılışı, ardından ise Devlet Konservatuvarının Çok Sesli Koro Konseri, sanatseverleri bir araya getirdi.

Akşam saatlerinde düzenlenen zumba etkinliği, dans ve ritim severleri bir araya getirirken Adıyaman Gecesi adı altında yerel sanatçılar sahne aldı.

Gecenin finalinde ise Alican Altunbaş ve Erkan Serttaş konserleriyle müzik dolu anlar yaşandı. Etkinliklerin ikinci günü DJ Parti ile sona erdi. - ADIYAMAN