Adıyaman'da 'Ben olsaydım' konulu bağımlılıkla mücadele çalıştayı başladı - Son Dakika
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Adıyaman'da 'Ben olsaydım' konulu bağımlılıkla mücadele çalıştayı başladı

12.04.2022 12:00
Adıyaman'da 'Ben olsaydım' konulu bağımlılıkla mücadele çalıştayı başladı

Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak başlatılan ve bu çerçevede Adıyaman'da da valilik himayesinde 3 gün sürecek olan bağımlılıkla mücadele çalıştayı başladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak başlatılan ve bu çerçevede Adıyaman'da da valilik himayesinde 3 gün sürecek olan bağımlılıkla mücadele çalıştayı başladı.

Madde bağımlılığı hakkında farkındalık kazandırılması amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve adına 'Ben olsaydım' verilen çalıştayda alkol, tütün, uyuşturucu ve davranış bağımlılıklarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Çalıştay da Adıyaman il genelinde mevcut bağımlılık ile ilgili sorunları tespit etmek ve bu sorunların tespitine yönelik çözüm önerilerini bulmak amacıyla uyuşturucu, alkol, tütün, teknoloji ve davranışsal bağımlılık konuları ele alınacak.

İl Sağlık Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen Çalıştaya Vali Mahmut Çuhadar, Vali Yardımcısı Abdulhamit Karaca, Belediye Başkan Yardımcısı Şerif Ayaz, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Sağlık Müdürü Dr. Erdoğan Öz, Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Doğanoğlu, kamu kurum ve kuruluşların müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda davetli katıldı.

Uyuşturucu, alkol, tütün, davranışsal bağımlılık konularına yönelik genel durum ve değerlendirmelerin "Ben Olsaydım" teması altında ele alındığı, toplumu ve insanlığı olumsuz etkileyen bağımlılıkla mücadelenin daha etkin yürütülmesi için konuya ilişkin sorunların tespit edilerek çözüm önerileri değerlendirildi.

Bağımlılıkla mücadele çalıştayının açılış konuşmasını yapan İl Sağlık Müdürü Dr. Erdoğan Öz, "Bağımlılık sadece ülkemizi değil bütün dünyayı ve toplumun tamamını büyük etki altına alan büyük bir problemdir. Buna ister, alkol, ister tütün, ister uyuşturucu, ister internet ve sosyal medya bağımlılığı deyin" dedi.

Toplumun baş belası olan bağımlılıkla mücadele konusunda Adıyaman'da da önemli çalışmalar yürüttüklerini belirten Vali Mahmut Çuhadar, "Her zaman ifade ettiğimiz üzere bağımlılık sadece ülkemizin değil bütün ülkelerin en önemli sorunlarının başında yer almaktadır. Bağımlılık, türü ne olursa olsun, çağımız insanının aklını ve ruhunu felce uğratan, salgın bir hastalık ve geleceğe güvenle bakılmasını engelleyen büyük bir tehlikedir. Hiçbir toplum bu yarayla geleceğe güvenle bakamaz. Bundan dolayı bu illeti mutlaka kontrol altına almalı ve sağlıklı nesillerle geleceğe ilerlemeliyiz.

Madde bağımlılığı ile mücadele de bir kişi çok şeyi değiştirebilir. Öncelikle bu işte gönüllü olmak ve gönül vermek gerek. Madde bağımlılığı konusunda Adıyaman çok kötü durumda değil ama iyi durumda da değil. Bu illeti bitirmek için sadece kolluk kuvvetleriyle değil tüm kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve halkımızla birlikte topyekün bir mücadele yapmamız gerekiyor" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mustafa Kutlu tarafından toplumu ve insan sağlığını olumsuz etkileyen bağımlılıkla mücadelenin daha etkin yürütülmesi için, 3 gün sürecek çalıştayla ilgili yapılacak grup çalışmaları hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

Çalıştayın sonucunda elde edilen çözüm önerileri bir rapor haline getirilerek Adıyaman'da bağımlılıkla mücadele sorununun çözümüne yönelik kullanılacağı ve bir nüshasının Sağlık Bakanlığına gönderileceği belirtildi. - ADIYAMAN

Adıyaman'da 'Ben olsaydım' konulu bağımlılıkla mücadele çalıştayı başladı
Adıyaman'da 'Ben olsaydım' konulu bağımlılıkla mücadele çalıştayı başladı

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Uyuşturucu, Adıyaman, Tütün, Alkol, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Adıyaman'da 'Ben olsaydım' konulu bağımlılıkla mücadele çalıştayı başladı - Son Dakika


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