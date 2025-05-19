Adıyaman\'da Çizgili Sırtlan Telef Oldu

Adıyaman'da, otomobilin çarptığı çizgili sırtlan telef oldu.

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde gece geç saatlerde aniden karayoluna çıkan çizgili sırtlana seyir halindeki otomobil çarptı. Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde yer alan çizgili sırtlan aracın çarpması sonucu olay yerinde telef oldu. Araç sürücüsü ölen sırtlanı yol ortasından alarak yol şarampole bıraktı. Aracıda hasar alan sürücü daha sonra olay yerinden ayrıldı. - ADIYAMAN