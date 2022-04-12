Adıyaman'da çölyak hastalarına gıda desteği - Son Dakika
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Adıyaman'da çölyak hastalarına gıda desteği

12.04.2022 14:21
Adıyaman'da çölyak hastalarına gıda desteği

Adıyaman Belediyesi tarafından çölyak hastalarına, glütensiz mamullerden oluşan gıda paketi dağıtıldı.

Adıyaman Belediyesi tarafından çölyak hastalarına, glütensiz mamullerden oluşan gıda paketi dağıtıldı.

Adıyaman Çölyak Derneği ile ortak gerçekleştirilen etkinlikte çölyak hastalarına dağıtılan paketlerle ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, yardımların 300 aileye ulaştırıldığını söyledi.

Çölyak hastası 300 aileye paketlerin dağıtılacağını dile getiren Başkan Kılınç, "İlimizde bulunan çölyak hastalarına yönelik gıda paketi dağıtımını bu Ramazan ayında da gerçekleştirdik. Paketlerin içerisinde tatlı ve tuzlu yiyecekler ile ekmekten oluşan glütensiz gıda paketleri bulunuyor. İnşallah bu destekle çölyak hastalarımıza bir nebze olsun katkıda bulunmuş oluruz" diye konuştu.

Gıda paketlerinden teslim alan hak sahipleri ise Adıyaman Belediyesi tarafından yapılan destekten dolayı Belediye Başkanı Kılınç'a ve diğer emeği geçenlere teşekkür etti. - ADIYAMAN

Adıyaman'da çölyak hastalarına gıda desteği
Adıyaman'da çölyak hastalarına gıda desteği

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Süleyman Kılınç, Adıyaman, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Adıyaman'da çölyak hastalarına gıda desteği - Son Dakika


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