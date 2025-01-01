Adıyaman\'da Gastronomi Projesi İmzalandı

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Adıyaman Üniversitesi ile Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası arasında, yerel tatların gastronomi turizmine entegrasyonunu hedefleyen "İpekyolu Adıyaman Geçim Kaynağı Tesisi Projesi" iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol imza töreninde, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş ile Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Hacı Dikmen yer aldı.

Yürütücülüğünü Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası'nın üstlendiği projenin protokolü kapsamında, Adıyaman Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Adıyaman Evi ve çevresi, proje uygulama alanı olarak tahsis edilecek.

Proje ile uygulama alanının yöresel lezzetlerin hazırlandığı ve sunumunun yapıldığı bir gastronomi merkezi haline getirilmesi ve bölge halkı ile ziyaretçiler için bir buluşma noktası olması hedefleniyor.

Adıyaman Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile Aşçılık Bölümü öğrencilerinin projeye aktif katılım sağlayarak uygulama eğitimi, staj ve kültürel paylaşımlar teşvik edilecek. Üniversite öğrencileri ve personeli, proje kapsamında verilecek hizmetlerden indirimli yararlanabilecek.

İş birliği protokolüyle Adıyaman'ın kültürel mirasının korunması ve yöresel lezzetlerin turizm ile bütünleştirilmesine katkı sağlanacak.

Törenin ardından konuşan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, protokolün imzalanmasındaki gayret ve desteklerinden dolayı başta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Torunoğlu olmak üzere, tüm yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. - ADIYAMAN