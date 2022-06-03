Adıyaman'da gergedan böceği görüldü - Son Dakika
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Adıyaman'da gergedan böceği görüldü

03.06.2022 13:04
Adıyaman'da gergedan böceği görüldü

Adıyaman'da, vatandaşlar tarafından bulunan gergedan böceği görüldü.

Adıyaman'da, vatandaşlar tarafından bulunan gergedan böceği görüldü.

Adıyaman merkeze bağlı Akpınar Köyünde ağırlığının 850 kat fazlasını taşıyabilen, dünyanın en güçlü hayvan türlerinden olan gergedan böceği (oryctes nasicornis) görüldü. Akpınar Köyünde yaşayan vatandaşlar gördükleri ilginç böceği fark etti. Vatandaşlar böceğe yaklaşıp incelediğinde az rastlanır türden olan gergedan böceği olduğunu fark etti. Vatandaşlar tarafından fotoğrafları çekilen gergedan böceği daha sonra doğaya bırakıldı. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Adıyaman, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adıyaman'da gergedan böceği görüldü - Son Dakika


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