Adıyaman'da Hafriyat Yönetiminde Dijitalleşme Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Adıyaman'da Hafriyat Yönetiminde Dijitalleşme Başlıyor

Adıyaman\'da Hafriyat Yönetiminde Dijitalleşme Başlıyor

Adıyaman Belediyesi, hafriyat taşıma işlemlerini daha etkin bir şekilde yönetmek amacıyla elektronik çip sistemi getirecek. Bu sistem sayesinde araçların hareketleri anlık olarak izlenebilecek ve denetim artırılacak. Ayrıca, çevre dostu projelerle birlikte Sıfır Atık Market kurulumu da hayata geçirilecek.

30.12.2024 12:52  Güncelleme: 12:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da son 4 ayda 267 araçla toplam 13 bin 339 sefer gerçekleştirilerek 293 bin ton hafriyat şehir dışındaki depolama sahalarına taşındı.

Adıyaman Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından koordine edilen proje ile hafriyat taşıyan araçlara elektronik çipler monte edilecek. Bu sayede araçların hangi inşaattan hafriyat aldığı ve nereye döktüğü anlık olarak takip edilecek. Uygulama dışındaki alanlara döküm yapan firmalar ise cezai işlemle karşı karşıya kalacak. Hafriyat taşıma işi yapan firmalara, Hafriyat Yönetim Sistemi'ne kayıtlı araçlarla çalışmaları şartı getirilecek. Araçlara ruhsatlar ve taşıma izin belgeleri verilerek işlemler elektronik ortamda yürütülecek.

Adıyaman Belediyesi, Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle yürütülen "Sıfır Atık Yönetimi ile Sosyal Uyumun Sağlanması" projesi kapsamında 9 adet elektrikli atık toplama aracı (transporter) satın aldı. Ayrıca proje dahilinde bir Sıfır Atık Market kurulumu başlatıldı.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Hafriyat Yönetim Sistemi ve Sıfır Atık projeleriyle çevre dostu bir kent hedeflediklerini vurgulayarak, "Kentimizin çevresel ve görsel sorunlarını çözerken, gelecek nesillere yaşanabilir bir Adıyaman bırakmak için çalışıyoruz. Yeni yılda devreye girecek çip sistemiyle hafriyat yönetiminde dijitalleşme ve denetimi artıracağız" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Adıyaman Belediyesi, Adıyaman Belediyesi, Yerel Yönetim, Teknoloji, Güncel, Çevre, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adıyaman'da Hafriyat Yönetiminde Dijitalleşme Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:42 Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu
08:11 İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı
07:11 17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu 17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu
03:48 İsrail’i gece yarısı bir kez daha balistik füzeyle vurdular İsrail'i gece yarısı bir kez daha balistik füzeyle vurdular
03:46 Yeni yılda akaryakıtta ÖTV artışına sınır getirildi Yeni yılda akaryakıtta ÖTV artışına sınır getirildi
14:33 UEFA’dan Okan Buruk’a sürpriz davet UEFA'dan Okan Buruk'a sürpriz davet
14:22 Destici’den ’’DEM-İmralı’’ görüşmesine sert tepki: Süreci başlamadan sonlandırın Destici'den ''DEM-İmralı'' görüşmesine sert tepki: Süreci başlamadan sonlandırın
14:11 Trafikte tehlikeli hareketin cezası 46 bin liraya yükseldi Trafikte tehlikeli hareketin cezası 46 bin liraya yükseldi
14:00 Rusya’dan dikkat çeken açıklama: İktidar değişiminin nedeni Esad’ın sorunları çözememesi Rusya'dan dikkat çeken açıklama: İktidar değişiminin nedeni Esad'ın sorunları çözememesi
13:52 Öğretmen, sınıfta müstehcen görüntüler izlerken kendisini yakalayan öğrenciyi hastanelik etti Öğretmen, sınıfta müstehcen görüntüler izlerken kendisini yakalayan öğrenciyi hastanelik etti
13:48 Bakanlık hesaplara 527 milyon lira yatıracak Bakanlık hesaplara 527 milyon lira yatıracak
13:42 Yılbaşı öncesi sapkın parti hazırlığı yapan 25 kişi gözaltına alındı Yılbaşı öncesi sapkın parti hazırlığı yapan 25 kişi gözaltına alındı
13:41 Gardiyanlar, eli kelepçeli mahkumu döverek öldürdü Gardiyanlar, eli kelepçeli mahkumu döverek öldürdü
13:39 Alperen Şengün’ün de oynadığı maçta ortalık savaş alanına döndü Alperen Şengün'ün de oynadığı maçta ortalık savaş alanına döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2024 09:04:04. #1.12#
SON DAKİKA: Adıyaman'da Hafriyat Yönetiminde Dijitalleşme Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.