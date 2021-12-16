Adıyaman'da ilaçlama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ilaçlama ekipleri, ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ilaçlama ekipleri, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden dolayı karasineklere yönelik ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Yürütülen ilaçlama çalışmasının insan sağlığına zarar vermeyen ilaçlarla gerçekleştirildiğini söyleyen yetkililer, vatandaşların sağlığı için ilaçlama çalışmalarını titizlikle sürdüreceklerini dile getirdi.

İlaçlama ekiplerinin başta çöp konteynırları olmak üzere, sinek ve benzer haşerelerin oluşabileceği her noktayı gözden geçirerek ilaçladığını da belirten yetkililer, bunların yanında, halkın şikayetlerini de ivedi bir şekilde değerlendirerek, sonuçlandırıldığını belirtti. - ADIYAMAN