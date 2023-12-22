Adıyaman\'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı Yapıldı

Adıyaman Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İzleme ve Değerlendirme Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Osman Varol başkanlığında yapıldı.

Valilik salonunda gerçekleştirilen toplantıda kadına yönelik şiddetle mücadelede 2023 yılında yapılan faaliyet ve çalışmalar hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından bir sunum yapıldı.

Vali Osman Varol toplantıda yaptığı açıklamada, "Bizler merhamet medeniyetinin evlatlarıyız. Zengin medeniyetimizin ihya ve inşasında en az erkekler kadar kadınlarımızın da rolü ve emeği çok büyüktür. Bizim değerlerimizin, gelenek-göreneklerimizin, tarihimizin ve sosyal hayatımızın temel dinamiğini kadına saygı oluşturur. Bizim medeniyetimiz toplumun temel taşını oluşturan kadına yönelik her türlü şiddet ve baskıyı red eder.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla düzenlenen toplantımızın toplumumuzun her kesiminde farkındalık oluşturmasını ve bu yönde yapılacak çalışmalara ışık tutmasını temenni ediyoruz" dedi. - ADIYAMAN