Üye Girişi
Adıyaman'da karla mücadele sürüyor - Son Dakika

Adıyaman'da karla mücadele sürüyor

20.01.2022 16:58
Adıyaman'da karla mücadele sürüyor

Adıyaman'da etkili olan kar yağışı dolayısıyla meydana gelen aksaklıklar, Adıyaman Belediyesi'nin tüm ekiplerinin yoğun çalışmasıyla minimuma indi.

Adıyaman'da etkili olan kar yağışı dolayısıyla meydana gelen aksaklıklar, Adıyaman Belediyesi'nin tüm ekiplerinin yoğun çalışmasıyla minimuma indi.

Adıyaman'da etkili olan kar yağışı sebebiyle Belediye Başkanı Süleyman Kılınç öncülüğünde bütün çalışanlarıyla yoğun bir mesai ortaya koyan Adıyaman Belediyesi, vatandaşların mağduriyetini en kısa sürede sona erdirmek için şehrin her noktasında var gücüyle çalışmaya devam ediyor. Yaklaşık 50 santimetreyi bulan ve son 25 yılın en yoğun yağışı olarak belirlenen kar yağışı başlamadan önce hazırlıklarını tamamlayıp, yağışla birlikte sahaya çıkan Adıyaman Belediyesi ekipleri yaptıkları yoğun çalışma ile tüm şehirde hayatı felç eden karı 24 saat içerisinde büyük ölçüde ana yollardan kaldırarak, ulaşımın bir nebze olsun rahatlamasını sağladı. Bir yandan yol ve kaldırım açma/temizleme işlemini sürdüren belediye, diğer yandan da yağan kardan dolayı mağdur olan ihtiyaç sahiplerinin ihtiyacına yetişmeye çalışıyor.

Belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de görev yaptığı saha çalışmalarında 48 saattir aktif olarak yer alan ve tüm çalışmaları yakından takip eden Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 350 personel ve 85 araçtan oluşturulan 25 ekipler yaptıkları çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini dile getirdi.

Ekipler tarafından sürdürülen çalışmaların ikinci günü hakkında detay bilgiler de veren Başkan Kılınç, "Ekiplerimiz ilk gün olduğu gibi ikinci günde yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürmeye devam etti. Öncelikli olarak tuzlama ve yol açma çalışmaları konusunda 24 saat görev yapan personelimiz, şehrin en işlek noktalarında yolları açarak, vatandaşlarımızın esaretini n kısa sürede sona ermesini sağladı. Tuzlama ve yol açma çalışmaları dışında da vatandaşın sorunlarına yetişen arkadaşlarımız şimdiye kadar ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızdan gelen tüm talepleri karşılamaya çalıştı.

Bu ikramımızın yanında gönüllere dokunan birçok güzelliğe de vesile olduk. Bu anlamda ilk olarak sokakta yaşayan vatandaşlarımızı otellere yerleştirerek sıcak bir odaya ve demli çaya kavuşturduk. Yine Sivaslı bir üniversite öğrencinin kronik olarak kullandığı ilaçların bitmesi ve bu durumdan bizi haberdar etmesi üzerine kendisine hemen ilaçları ulaştırıldı. Ekiplerimiz ayrıca, memleketlerine gitme hazırlığı yapan üniversite öğrencilerimize yardımcı olarak ellerinden valizlerini alıp, otobüslerine yetiştirdi. Hasta olan ve hastaneye gidip ancak dönemediği için burada sabahlayan vatandaşlarımız da ekiplerimiz sayesinde evlerine ulaşabildi. Karla mücadele ekiplerimiz diyaliz hastası vatandaşlarımızın hastaneye naklini sağlayan 3 adet servis aracını mahsur kaldıkları yerden çıkardı. Bu gayretli çalışmalarına sokaktaki can dostlarımızı da ekleyen arkadaşlarımız, kar yağışı ve soğuk havanın olumsuz etkilediği ve bundan dolayı yiyecek bulmakta zorluk çeken dostlarımız için de şehrin birçok noktasına yem ve mama bıraktı. Bu konuda vatandaşlarımızdan da gerekli hassasiyeti göstermelerini ve kapılarının önüne bir kap yemek koymalarını istiyoruz. Bunun yanında, annesi tarafından terk edilmiş ve soğuktan donmak üzere olan yavru köpeği de yerinden alan Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, minik dostumuzu sıcak yuvasına aldı. Bütün bu hikayenin kahramanı olan belediye çalışanlarımıza teşekkür diyor, el ele nice hayır dualarına temennisinde bulunuyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Adıyaman'da karla mücadele sürüyor
Adıyaman'da karla mücadele sürüyor
Adıyaman'da karla mücadele sürüyor
Adıyaman'da karla mücadele sürüyor

YORUMLAR
500

Süleyman Kılınç, Üniversite, Adıyaman, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Adıyaman'da karla mücadele sürüyor - Son Dakika


Galatasaray'dan kaptan Arda'ya şaşırtan teklif Galatasaray'dan kaptan Arda'ya şaşırtan teklif         
17:03
Kara alışık olmayan Şanlıurfalılar, buzlanan yolda ayakta duramadı Kara alışık olmayan Şanlıurfalılar, buzlanan yolda ayakta duramadı         
16:52
Son Dakika! Kartal'da hemşire Ömür Erez'i öldüren zanlı Bağcılar'da yakalandı Son Dakika! Kartal'da hemşire Ömür Erez'i öldüren zanlı Bağcılar'da yakalandı         
16:49
Cinleri bahane ederek cinsel içerikli video toplayan şahsın savunması pes dedirtti: Kontrolümde cinler var Cinleri bahane ederek cinsel içerikli video toplayan şahsın savunması pes dedirtti: Kontrolümde cinler var         
15:56
Saldırgan, daha önce rahatsız ettiği hemşireyi başından vurarak öldürdü Saldırgan, daha önce rahatsız ettiği hemşireyi başından vurarak öldürdü         
15:37
Engelli çocuğa yaptıkları yanına kar kalmadı! ''Fakirlik iğrençtir'' diyen öğretmene 3 ay 15 gün hapis cezası verildi Engelli çocuğa yaptıkları yanına kar kalmadı! ''Fakirlik iğrençtir'' diyen öğretmene 3 ay 15 gün hapis cezası verildi         
14:42
Kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı kentte yürek parçalayan görüntü! Eşekleri resmen ölüme terk ettiler Kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı kentte yürek parçalayan görüntü! Eşekleri resmen ölüme terk ettiler         
14:33
İngiltere, Acun Ilıcalı haberlerini manşetten verdi: 11 yıllık saltanatı noktaladı İngiltere, Acun Ilıcalı haberlerini manşetten verdi: 11 yıllık saltanatı noktaladı         
14:06
Zincir marketlerin zam komplosunu Rekabet Kurumu Başkanı da onayladı Zincir marketlerin zam komplosunu Rekabet Kurumu Başkanı da onayladı         
12:48
Survivor All Star'daki sürgün adası yeniliği Demet Akalın'ı sinirlendirdi: Zevksiz Survivor All Star'daki sürgün adası yeniliği Demet Akalın'ı sinirlendirdi: Zevksiz         
12:05
BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir         
10:46
Belediye başkanlığından sonra, AK Parti'den de istifa etti! Rasim Arı'nın yeni durağı İYİ Parti olacak Belediye başkanlığından sonra, AK Parti'den de istifa etti! Rasim Arı'nın yeni durağı İYİ Parti olacak         
10:19
İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı! İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı!         
10:19
Kar esareti devam ediyor! TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı yönü tekrar ulaşıma kapandı Kar esareti devam ediyor! TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı yönü tekrar ulaşıma kapandı         
09:36
TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu         
09:25
Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi         
09:04

Son Dakika Haberleri
16:52 Son dakika! BOTAŞ: İran, Türkiye'ye doğal gaz akışını 10 gün süreyle kesecek
16:49 Son Dakika! Kartal'da hemşire Ömür Erez'i öldüren zanlı Bağcılar'da yakalandı
16:35 Çukur'un mafyöz Timsah Celil'i trans birey oldu
16:35 Rekabet Kurulu'ndan rekor ceza! Digiturk, 7 milyon lira ödeyecek
16:28 Bakan Çavuşoğlu'ndan Rumlara PYD tepkisi: Bedelini ödetiriz
16:12 Fenerbahçe'de şaşırtan yaprak dökümü! Takımın yıldızları vedaya hazırlanıyor
16:12 "Konya'dan belalım geldi..." Bunlar, aile sağlığı merkezinde katledilen hemşirenin son sözleri!
15:58 Mahkum bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Fırat Bulut, bu eski düşmanı hatırlayacak mı?
15:56 Merkez Bankası'nın kasasında ne kadar döviz rezervi var? İşte o rakam
13:41 6 ay önce eşini kaybeden kadının en yakın arkadaşını çaldılar!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2022 17:07:21. #1.12#
SON DAKİKA: Adıyaman'da karla mücadele sürüyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement