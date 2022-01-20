Adıyaman'da karla mücadele sürüyor - Son Dakika

Adıyaman'da etkili olan kar yağışı dolayısıyla meydana gelen aksaklıklar, Adıyaman Belediyesi'nin tüm ekiplerinin yoğun çalışmasıyla minimuma indi.

Adıyaman'da etkili olan kar yağışı sebebiyle Belediye Başkanı Süleyman Kılınç öncülüğünde bütün çalışanlarıyla yoğun bir mesai ortaya koyan Adıyaman Belediyesi, vatandaşların mağduriyetini en kısa sürede sona erdirmek için şehrin her noktasında var gücüyle çalışmaya devam ediyor. Yaklaşık 50 santimetreyi bulan ve son 25 yılın en yoğun yağışı olarak belirlenen kar yağışı başlamadan önce hazırlıklarını tamamlayıp, yağışla birlikte sahaya çıkan Adıyaman Belediyesi ekipleri yaptıkları yoğun çalışma ile tüm şehirde hayatı felç eden karı 24 saat içerisinde büyük ölçüde ana yollardan kaldırarak, ulaşımın bir nebze olsun rahatlamasını sağladı. Bir yandan yol ve kaldırım açma/temizleme işlemini sürdüren belediye, diğer yandan da yağan kardan dolayı mağdur olan ihtiyaç sahiplerinin ihtiyacına yetişmeye çalışıyor.

Belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de görev yaptığı saha çalışmalarında 48 saattir aktif olarak yer alan ve tüm çalışmaları yakından takip eden Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 350 personel ve 85 araçtan oluşturulan 25 ekipler yaptıkları çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini dile getirdi.

Ekipler tarafından sürdürülen çalışmaların ikinci günü hakkında detay bilgiler de veren Başkan Kılınç, "Ekiplerimiz ilk gün olduğu gibi ikinci günde yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürmeye devam etti. Öncelikli olarak tuzlama ve yol açma çalışmaları konusunda 24 saat görev yapan personelimiz, şehrin en işlek noktalarında yolları açarak, vatandaşlarımızın esaretini n kısa sürede sona ermesini sağladı. Tuzlama ve yol açma çalışmaları dışında da vatandaşın sorunlarına yetişen arkadaşlarımız şimdiye kadar ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızdan gelen tüm talepleri karşılamaya çalıştı.

Bu ikramımızın yanında gönüllere dokunan birçok güzelliğe de vesile olduk. Bu anlamda ilk olarak sokakta yaşayan vatandaşlarımızı otellere yerleştirerek sıcak bir odaya ve demli çaya kavuşturduk. Yine Sivaslı bir üniversite öğrencinin kronik olarak kullandığı ilaçların bitmesi ve bu durumdan bizi haberdar etmesi üzerine kendisine hemen ilaçları ulaştırıldı. Ekiplerimiz ayrıca, memleketlerine gitme hazırlığı yapan üniversite öğrencilerimize yardımcı olarak ellerinden valizlerini alıp, otobüslerine yetiştirdi. Hasta olan ve hastaneye gidip ancak dönemediği için burada sabahlayan vatandaşlarımız da ekiplerimiz sayesinde evlerine ulaşabildi. Karla mücadele ekiplerimiz diyaliz hastası vatandaşlarımızın hastaneye naklini sağlayan 3 adet servis aracını mahsur kaldıkları yerden çıkardı. Bu gayretli çalışmalarına sokaktaki can dostlarımızı da ekleyen arkadaşlarımız, kar yağışı ve soğuk havanın olumsuz etkilediği ve bundan dolayı yiyecek bulmakta zorluk çeken dostlarımız için de şehrin birçok noktasına yem ve mama bıraktı. Bu konuda vatandaşlarımızdan da gerekli hassasiyeti göstermelerini ve kapılarının önüne bir kap yemek koymalarını istiyoruz. Bunun yanında, annesi tarafından terk edilmiş ve soğuktan donmak üzere olan yavru köpeği de yerinden alan Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, minik dostumuzu sıcak yuvasına aldı. Bütün bu hikayenin kahramanı olan belediye çalışanlarımıza teşekkür diyor, el ele nice hayır dualarına temennisinde bulunuyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN