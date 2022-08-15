Rıza Tanrıverdi'nin ardından Alevi Kanaat Önderi Deniz Büyükşahin, Derneğin Genel Saymanı Hasan Çözükce, Belediye Başkan Yardımcısı Şerif Ayaz ve Vali Mahmut Çuhadar, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Saygı duruşu ile başlayan etkinliğin açılışında konuşan Alevi Kültür Dernekleri Adıyaman Şube Başkanı Rıza Tanrıverdi, Hz. Hüseyin ve Kerbala'da Yezit tarafından aç susuz bırakılan 72 masumdan bahsederek, matemi anlattı.

Kaynak: İHA

Süleyman Kılınç, Mahmut Çuhadar, Adıyaman, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Kerbala şehitleri anıldı - Son Dakika

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