Adıyaman'da kış temizliği - Son Dakika

Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ağır kış koşulları öncesinde şehrin dört bir yanında hummalı bir temizlik çalışması yürütüyor

Şehir merkezindeki yol, kaldırım, park, okul ve ibadet yerlerini yıkayarak, duvarlara ve duraklara yapıştırılan ilanları yerinden söken Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerde başladığı çalışmaları gün aydınlanıncaya kadar tamamlıyor.

Sürdürülen çalışmalarla ilgili bilgi veren yetkililer, temiz bir Adıyaman için gece gündüz demeden çalıştıklarını dile getirdi. - ADIYAMAN