Adıyaman\'da Konteynerde Yılan Panik Yarattı

Adıyaman'da depremzedelerin kaldığı konteyner içerisine giren bir yılan öldürülerek yakaladın.

Adıyaman merkez Örenli mevkiinde bulunan konteyner kentte vatandaşlar, bir konteynerin içine yılan girdiğini fark etti. Olayın duyulması üzerine çevrede kısa süreli panik yaşandı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla harekete geçerek, yılanı kürek yardımıyla etkisiz hale getirdi.

Öldürülen yılan daha sonra konteynerden çıkarılarak bölgeden uzaklaştırıldı. Olayın ardından vatandaşlar derin bir nefes alırken, benzer durumların yaşanmaması için önlem alınması gerektiği vurgulandı. - ADIYAMAN