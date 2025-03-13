Adıyaman'da Normal Doğum Toplantısı - Son Dakika
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Adıyaman'da Normal Doğum Toplantısı

Adıyaman\'da Normal Doğum Toplantısı

Adıyaman'da normal doğum ve sezaryen oranları üzerine bilgilendirme toplantısı yapıldı.

13.03.2025 11:21
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Adıyaman İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik koordinesinde "Doğal olan normal doğum" temasıyla normal doğum eylem planı toplantısı yapıldı.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Toplantı Salonu'nda İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik koordinesinde düzenlenen bilgilendirme toplantısına, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Haci Mustafa Kutlu, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Osman Küçükkelepçe, Halk Sağlığı Uzm. Dr. Furkan Bakırhan, Kamu Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Ahmet Sağlık, Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu Fuat Haras, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kahta Devlet Hastanesi, Besni Devlet Hastanesi, Gölbaşı Devlet Hastaneleri'nde görev yapan başhekim-başhekim yardımcıları, kadın hastalıkları ve doğum uzmanları katıldı.

Açılış konuşmasında sezaryenin büyük bir ameliyat olduğunu ve mecburi bir süreç ile tercih edilmesi gereken bir durum olduğunun altını çizen İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik, "Sezaryen, bir doğum şekli değil, ameliyattır. Ameliyat doğal değil, mecburi bir süreçtir. Sezaryenin yaygınlaşması toplum sağlığı üzerinde olumsuz etkiler oluşturmaktadır. Sezaryenin yaygınlaşması, normal doğumun geri plana atılmasına neden olmakta ve bu durum anne ve bebek sağlığını uzun vadede tehdit etmektedir. Erken temas ve emzirme sürecinde yaşanan gecikmeler, bebeğin ileriki yıllarda karşılaşabileceği sağlık sorunlarına zemin hazırlayabilir. Ayrıca normal doğum sürecinde salgılanan oksitosin hormonu hem doğumun doğal ilerleyişini sağlar hem de doğum sonrasında anne-bebek bağlanmasını güçlendirir. Oksitosin, aynı zamanda annenin doğum sonrası depresyon riskini azaltan önemli bir faktördür. Annenin bebeğiyle kurduğu bu güçlü bağ, bebeğin hem fiziksel hem de psikolojik gelişimi açısından kritik önem taşır. Dolayısıyla normal doğumun tercih edilmesi hem anne hem de bebeğin uzun vadeli sağlığı üzerinde olumlu etkiler oluşturur. Bu nedenle, tıbben zorunlu olmadıkça sezaryenin tercih edilmemesi gerekmektedir" dedi.

Programın devamında Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mustafa Kutlu ve Uzm. Dr. Furkan Bakırhan'ın sunumlarıyla Normal Doğum Eylem Planı ve Adıyaman genelindeki normal doğum, primer sezaryen ve toplam sezaryen oranları ayrıntılı bir şekilde değerlendirildi.

Ayrıca Tıbben gerekli olmayan sezaryen oranlarının azaltılması ve normal doğumun teşviki konusunda Adıyaman ve ilçelerde yapılması planlanan faaliyetler görüşüldü.

Toplantı sonunda ise katılanların görüş ve talepleri doğrultusunda Normal Doğumun özendirilmesi ve isteğe bağlı sezaryenlerin azaltılması konularında farkındalık oluşturulması kararları alındı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Normal Doğum, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adıyaman'da Normal Doğum Toplantısı - Son Dakika

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