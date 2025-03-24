Adıyaman'da traktör devrildi: 1 yaralı

Adıyaman'da kum yüklü traktör devrildi: 1 ağır yaralı

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kum yüklü traktör kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada traktör sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza Kahta Çayı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mehmet Erdem yönetimindeki 02 KS 709 plakalı kum yüklü traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü Mehmet Erdem, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.