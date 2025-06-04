Adıyaman\'da Yılan Paniği

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir evde görülen yılan paniğe neden oldu.

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Ciritmeydan Mahallesi Babalar Caddesi'nde bir evin içerisine yılan girdiğini fark eden ev sahipleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yılanın saklandığı noktayı tespit edebilmek için evdeki eşyaları dışarı çıkardı.

Yapılan detaylı arama sonrası yılan bulunduğu yerden dikkatli bir şekilde yakalanarak çıkarıldı. Yılan daha sonra itfaiye ekiplerince alınarak bölgeden götürüldü. - ADIYAMAN