Adıyaman\'ın Gerger ilçesinde çocuklar yüzme öğreniyor

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Adıyaman'ın Gerger ilçesindeki çocuklar, açılan kurslarda yüzmeyi öğreniyor.

Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 'Yüzme bilmeyen kalmasın' projesi kapsamında yaz tatilini verimli ve eğlenceli bir şekilde geçirmek isteyen çocuklar için Gerger ilçesinde yüzme kursu düzenledi. Proje kapsamında açılan kurs ile çocuklar yüzme kursunda doyasıya eğlendi. Çocuklar bir yandan eğlenirken bir yandan da yüzme eğitimi aldı.

Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu Gerger ilçesinde çocuklar aynı zamanda yüzerek serinledi. - ADIYAMAN