ADÜ'de 'Acil Durum Eğitim ve Tatbikatı' gerçekleşti - Son Dakika
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ADÜ'de 'Acil Durum Eğitim ve Tatbikatı' gerçekleşti

14.04.2022 11:04
ADÜ'de 'Acil Durum Eğitim ve Tatbikatı' gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Germencik Yamantürk Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) Acil Durum Eğitim ve Tatbikatı gerçekleştirildi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Germencik Yamantürk Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) Acil Durum Eğitim ve Tatbikatı gerçekleştirildi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince yapılan eğitime; akademik ve idari personel, sürekli işçiler ve öğrenciler katıldı. Eğitimde, Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personeli tarafından deprem anı tahliyesi ve afet farkındalık eğitimi gerçekleştirilmesinin ardından ADÜ İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Nadir Savaş Öter ve Koordinatör Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mithat Evrim Demir'in katılımıyla Deprem ve Yangın Tatbikatı yapıldı. - AYDIN

ADÜ'de 'Acil Durum Eğitim ve Tatbikatı' gerçekleşti
ADÜ'de 'Acil Durum Eğitim ve Tatbikatı' gerçekleşti
ADÜ'de 'Acil Durum Eğitim ve Tatbikatı' gerçekleşti

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Adnan Menderes Üniversitesi, Germencik, Aydın, 112, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel ADÜ'de 'Acil Durum Eğitim ve Tatbikatı' gerçekleşti - Son Dakika


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SON DAKİKA: ADÜ'de 'Acil Durum Eğitim ve Tatbikatı' gerçekleşti - Son Dakika
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