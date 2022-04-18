ADÜ'de 'Aile İçi İletişim' konulu tiyatro-konferans etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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ADÜ'de 'Aile İçi İletişim' konulu tiyatro-konferans etkinliği düzenlendi

18.04.2022 16:45
ADÜ'de 'Aile İçi İletişim' konulu tiyatro-konferans etkinliği düzenlendi

ydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Didim Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencilerinin rol aldığı, Didim Kent Konseyi iş birliği ve Hepimiz Didimiz Grubu katkılarıyla hazırlanan, tiyatro-konferans etkinliği Didim Nurullah Kocabıyık Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

ydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Didim Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencilerinin rol aldığı, Didim Kent Konseyi iş birliği ve Hepimiz Didimiz Grubu katkılarıyla hazırlanan, tiyatro-konferans etkinliği Didim Nurullah Kocabıyık Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

'Aile İçi İletişim' konulu tiyatro-konferans etkinliğini İsmail Efeyurtlu yazıp yönetti, konuşmacı olarak yer alan Psikolog Basri Göç ise açıklayıcı ve öğretici bilgiler verdi. Etkinlik, Didim MYO Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Metin Polat'a plaket verilmesi ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu. - AYDIN

ADÜ'de 'Aile İçi İletişim' konulu tiyatro-konferans etkinliği düzenlendi
ADÜ'de 'Aile İçi İletişim' konulu tiyatro-konferans etkinliği düzenlendi
ADÜ'de 'Aile İçi İletişim' konulu tiyatro-konferans etkinliği düzenlendi

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Adnan Menderes Üniversitesi, Kent Konseyi, Tiyatro, GÖÇ, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel ADÜ'de 'Aile İçi İletişim' konulu tiyatro-konferans etkinliği düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: ADÜ'de 'Aile İçi İletişim' konulu tiyatro-konferans etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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