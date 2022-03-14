ADÜ'de öğrenciler ve hemşirelerin klinik ortamdaki yasal sorumlulukları konuşuldu - Son Dakika
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ADÜ'de öğrenciler ve hemşirelerin klinik ortamdaki yasal sorumlulukları konuşuldu

14.03.2022 16:15
ADÜ'de öğrenciler ve hemşirelerin klinik ortamdaki yasal sorumlulukları konuşuldu

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hemşirelik Fakültesi bilimsel etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Öğrenciler ve Hemşirelerin Klinik Ortamdaki Yasal Sorumluluklar Nelerdir?

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hemşirelik Fakültesi bilimsel etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Öğrenciler ve Hemşirelerin Klinik Ortamdaki Yasal Sorumluluklar Nelerdir? Hukuksal Olarak Bilinmesi Gereken Mevzuat' konulu seminer çevrim için olarak gerçekleşti.

Moderatörlüğünü Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Hatice Öner'in yaptığı ve Hukuk Müşavirliği Biriminden Avukat Meltem Pamukçu'nun konuk olarak katıldığı seminere, Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yelda Özsunar, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Belgin Yıldırım, öğretim elemanları, öğrenciler ve hemşireler katıldı.

Seminerde çalışma ortamlarında hemşirelerin bilmeleri gereken yasal sorumlulukları, ilgili yasa ve kanunlar bağlamında aktaran Avukat Meltem Pamukçu, mesleki alanlarda, yasalar yönünden dikkat edilmesi gereken kavram ve maddeler üzerine kapsamlı bilgiler verdi. Avukat Meltem Pamukçu malpraktis, hasta hakları bağlamında verilerin gizliliği ve bilgilendirilmiş onam konularına özellikle dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Hemşirelik Fakültesi web sayfasında paylaşıma açılan ve dinleyicilerin ilgi ile takip ettikleri seminer bitiminde, klinikte yaşanan sorunlar temelinde çeşitli sorular ve benzer seminerlerin gerçekleşmesi talebi geldi.

Seminer, Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yelda Özsunar'ın Avukat Meltem Pamukçu'ya teşekkür belgesi ve çiçek takdimi ile sona erdi. - AYDIN

ADÜ'de öğrenciler ve hemşirelerin klinik ortamdaki yasal sorumlulukları konuşuldu
ADÜ'de öğrenciler ve hemşirelerin klinik ortamdaki yasal sorumlulukları konuşuldu

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Adnan Menderes Üniversitesi, Hukuk, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel ADÜ'de öğrenciler ve hemşirelerin klinik ortamdaki yasal sorumlulukları konuşuldu - Son Dakika


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