ADÜ'de piyano konseri gerçekleşti - Son Dakika
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ADÜ'de piyano konseri gerçekleşti

27.05.2022 09:04
ADÜ'de piyano konseri gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) 26.ADÜFEST Kültür Sanat ve Spor Şenlikleri çerçevesinde Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı tarafından düzenlenen Piyano Konseri Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) 26.ADÜFEST Kültür Sanat ve Spor Şenlikleri çerçevesinde Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı tarafından düzenlenen Piyano Konseri Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

Konsere; akademik ve idari personel ile öğrenciler katılım gösterdi. Eğitim Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. İrade Abbasova ve Dr. Öğretim Üyesi Vasfi Çilingir'in hazırladığı konserde, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı lisans öğrencileri sahne aldı. - AYDIN

ADÜ'de piyano konseri gerçekleşti
ADÜ'de piyano konseri gerçekleşti

YORUMLAR
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Atça'da üniversite öğrencilerine yangına müdahale eğitimi verildi Atça'da üniversite öğrencilerine yangına müdahale eğitimi verildi ADÜ Rektörü Aldemir şampiyon sporcular ile bir araya geldi ADÜ Rektörü Aldemir şampiyon sporcular ile bir araya geldi
Kaynak: İHA

Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Müzik, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ADÜ'de piyano konseri gerçekleşti - Son Dakika


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SON DAKİKA: ADÜ'de piyano konseri gerçekleşti - Son Dakika
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