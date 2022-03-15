ADÜ'de 'Tıp Bayramı' ekinlikleri başladı - Son Dakika
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ADÜ'de 'Tıp Bayramı' ekinlikleri başladı

15.03.2022 12:38
ADÜ'de 'Tıp Bayramı' ekinlikleri başladı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı Etkinlikleri, Dekanlık Binası'nda düzenlenen etkinlik ile başladı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı Etkinlikleri, Dekanlık Binası'nda düzenlenen etkinlik ile başladı.

Etkinliğe; Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serkan Öncü, Dekan Yardımcılarımız Prof. Dr. Filiz Abacıgil ve Doç. Dr. Songül Çildağ'ın yanı sıra, çok sayıda öğretim üyesi, araştırma görevlisi ve öğrenciler katıldı. Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı Etkinlikleri programının ilk günü, canlı müzik dinletisi ve kokteyl eşliğinde Fakültemiz Dönem I öğrencilerinin hazırlamış olduğu resim sergisi ile başladı.

Etkinlik kapsamında Tıp Fakültesi bina girişinde yer alan tıp biliminin sembolü Caduceus heykelinin yapımında emeği geçen heykeltıraşlara teşekkür belgeleri sunuldu.

Tıp Fakültesi'nde gerçekleşen program, fotoğraf çekimlerinin ardından sona erdi. - AYDIN

ADÜ'de 'Tıp Bayramı' ekinlikleri başladı
ADÜ'de 'Tıp Bayramı' ekinlikleri başladı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel ADÜ'de 'Tıp Bayramı' ekinlikleri başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ADÜ'de 'Tıp Bayramı' ekinlikleri başladı - Son Dakika
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