ADÜ Yenipazar MYO'da 'Acil Durum ve Yangın Tatbikatı' gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi

ADÜ Yenipazar MYO'da 'Acil Durum ve Yangın Tatbikatı' gerçekleşti

27.05.2022 09:04
ADÜ Yenipazar MYO'da 'Acil Durum ve Yangın Tatbikatı' gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Yenipazar Meslek Yüksekokulu'nda (MYO), ADÜ İş Sağlığı Güvenliği Birimi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekibinin katılımlarıyla Acil Durum ve Yangın Tatbikatı gerçekleştirildi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Yenipazar Meslek Yüksekokulu'nda (MYO), ADÜ İş Sağlığı Güvenliği Birimi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekibinin katılımlarıyla Acil Durum ve Yangın Tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikata, Yenipazar MYO akademik, idari personeli ve öğrencileri katıldı. Yüksekokul Konferans Salonu'nda acil durum, yangın ve yangın söndürmeye yönelik bilgilendirme sunumunun ardından, Yüksekokul destek ekibine ve öğrencilere tatbikat yaptırıldı. Yenipazar Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Elif Meryem Yurdakul Şipal'in İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi kadrosuna, itfaiye ekibine ve tatbikata katılan herkese teşekkür etmesinin ardından toplu fotoğraf çekimi ile etkinlik sona erdi. - AYDIN

ADÜ Yenipazar MYO'da 'Acil Durum ve Yangın Tatbikatı' gerçekleşti
ADÜ Yenipazar MYO'da 'Acil Durum ve Yangın Tatbikatı' gerçekleşti

YORUMLAR
500
Selçuklu Belediyesi yangın tatbikatı yaptı Selçuklu Belediyesi yangın tatbikatı yaptı Atça'da üniversite öğrencilerine yangına müdahale eğitimi verildi Atça'da üniversite öğrencilerine yangına müdahale eğitimi verildi
Kaynak: İHA

Yenipazar, Yangın, Aydın, 112, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ADÜ Yenipazar MYO'da 'Acil Durum ve Yangın Tatbikatı' gerçekleşti - Son Dakika


Son Dakika
09:00 Ticari taksi, ortalığı savaş alanına çevirdi! 3 araca çarptı, 2 kişiyi yaraladı
08:51 Ünlü deprem uzmanı Oğuz Gündoğdu, kalp rahatsızlığı sonucu hayatını kaybetti
08:50 Minibüs park halindeki kamyona çarptı: 11 kişi yaralandı
08:44 Maltepe Belediyesi'ne yapılan operasyonda yeni gelişme: 5 kişi tutuklandı
08:38 İzmir'de korkunç olay! Şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşini kapının arkasından defalarca ateş ederek öldürdü...
08:21 Resmi Gazete'de yayınlandı! Sigara ve alkole ÖTV zammı
08:24 Bülent Arınç, Devlet Bahçeli'nin "NATO'dan ayrılmak gündeme alınmalı" açıklamasına yanıt verdi: Bunları çok ciddi şeyler olarak görmüyorum
08:21 2 çocuk babası adam, çıkan tartışmada bıçaklanarak öldürüldü
08:16 Amerikalı aktör Ray Liotta yaşamını yitirdi
08:12 Meteoroloji uyardı: İstanbul dahil 4 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 09:10:46. #1.12#
SON DAKİKA: ADÜ Yenipazar MYO'da 'Acil Durum ve Yangın Tatbikatı' gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement