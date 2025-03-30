Afrodisias\'ta Çevre Bilinci

Aydın'da çevre koruma çalışmalarına devam eden jandarma ekipleri, Karacasu ilçesinde bulunan Afrodisias Antik Kenti'nde ziyaretçileri bilgilendirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekiplerince çevre koruma faaliyetleri aralıksız sürüyor. Bu çerçevede ekipler, Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte Karacasu ilçesi Geyre Mahallesi'nde bulunan Afrodisias Antik Kenti'nde kontrol çalışmaları gerçekleştirdi. Ayrıca antik kente ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlere 2872 Sayılı Çevre Kanunu, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması konuları ile vatandaşlara yangın risklerine karşı, çevre ve doğa sevgisi bilincinin aşılanması ve farkındalık oluşturması amaçlı bilgilendirme yapıldı. Afrodisias Antik Kentini ziyarete gelen çocuklara ise resimli balon dağıtılırken, jandarma ekiplerince tarihi mirası korumaya ve kontrol etmeye devam edileceği öğrenildi. - AYDIN