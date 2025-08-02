Afyon\'a Aşevi Geliyor

Afyonkarahisar'da tarihi Gedik Ahmet Paşa (İmaret) Cami yerleşkesinde aşevi yapılacağı belirtildi.

Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Afyonkarahisar'da yapılması planlanan İmaret Aşevi projesi ile ilgili Vali Yardımcısı Celil Ateşoğlu, Mimar İsmail Efe ve İç Mimar Meryem Saatci'den bilgi aldı. Projenin önümüzdeki günlerde harekete geçeceği ve aşevinin cami yerleşkesine yapılacağı kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR