Afyon\'da sebze ve meyve yüklü tır şarampole devrildi

Afyon'da sebze ve meyve yüklü tır devrildi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da sebze ve meyve yüklü tır sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Ölen ya da yaralanan olmadığı kazada büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Emirdağ ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sebze ve meyve taşıyan V.A., yönetiminde 68 DF 227 plakalı tır sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesini sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazayı şans eseri yara almadan atlatan sürücü kendi imkanları ile araç içerisinde çıkarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada devrilen tırın dorsesinde taşıdığı sebze ve meyvelerin bir kısmı ise çevreye dağılarak zarar gördü. Ziyan olmayan sebze ve meyveler ise olay yerine çağrılan bir başka tıra yüklendi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.