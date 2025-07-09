Afyon\'da Yaz Kur\'an Kursları Devam Ediyor

Afyonkarahisar'da tam gün eğitim veren Yaz Kur'an Kursları yoğun katılımla devam ederken, İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu kursları yerinde inceledi. İl Müftü Yardımcısı Ayşegül Kurt ile birlikte kurslara ziyarette bulunan Müftü İmamoğlu, öğrencilerle sohbet etti, derslere katıldı.

Müftülük bünyesinde görevli manevi rehberlerin gözetimi, eğitimi ve belletmenliğinde yürütülen kurslar, Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde erkek öğrencilere, TOBB Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde ise kız öğrencilere yönelik olarak gerçekleştiriliyor. İl Müftüsü İmamoğlu, öğrencilerin Kur'an-ı Kerim öğrenme azmini memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, yaz dönemini en verimli şekilde değerlendiren gençleri tebrik etti. Ziyaret sonunda kurslarda görev alan eğitimcilere de teşekkür eden İmamoğlu, çocukların manevi gelişimlerine katkı sunan bu tür programların önemine dikkat çekti. - AFYONKARAHİSAR