Afyonkarahisar'da 2. Uluslararası Kendin Yap Atölyeleri Sempozyumu gerçekleştirildi - Son Dakika

Afyonkarahisar'da 2. Uluslararası Kendin Yap Atölyeleri Sempozyumu gerçekleştirildi

AFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'da düzenlenen 2. Uluslararası Kendin Yap Atölyeleri Sempozyumu'nda konuşan Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, geleceğin teminatı çocukların geleceğe ayak uyduracak ve kendilerini zihinsel, fiziksel ve sosyal yönden tamamlayacak şekilde eğitim programladıklarını ifade ederek, "Kendin Yap Atölyelerinde bugüne kadar 8 binden fazla öğrenciye eğitim verdik" dedi.

Afyonkarahisar'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve kalkınma ajansı işbirliğiyle 2. Uluslararası Kendin Yap Atölyeleri Sempozyumu gerçekleştirildi. Toplantının açılışında konuşan Yalçın, Kendin Yap Atölyelerinde 8 binden fazla öğrenciye eğitim verdiklerini ifade ederek şöyle konuştu: "2 yıl önce Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak çocuklarımızın geleceğe ayak uyduracak ve kendilerini zihinsel, fiziksel ve sosyal yönden tamamlayacak şekilde eğitime programlanmış 'Kendin Yap Atölyeleri'ni kalkınma ajansı destekleriyle ilimizde de oluşturduk. Teknoloji; bilimin teknik yönden ilerlemesidir. İnsan aklını ve hayatını güçlendirmek için sürekli gelişmektedir. Teknoloji yarışında bir bitiş çizgisi asla yoktur. Biz de bu yarışta yerimizi almak ve çağın gerisinde kalmamak için çocuklarımızı en donanımlı şekilde eğitilmesini amaçlamaktayız. Afyonkarahisar Kendin Yap Atölyesi toplamda 11 istasyon ve mobil atölye istasyonundan oluşmaktadır ve bu amaca hizmet etmektedir. Öncelikle projede açılan istasyonlarda görev almak üzere yaklaşık bine yakın öğretmenimizi eğitimden geçirdik. 2020 yılı Temmuz ayında pandemi olmasına rağmen öğrenci eğitimlerine başladık ve 1 Mart 2022 yılına kadar yaklaşık 8 bin öğrencimizin bu eğitimlerden geçirdik. Şuan da eğitimlerimiz hala devam ediyor."

"Eğitim öğretime önem veriyoruz"

Vali Yardımcısı Mehmet Boztepe ise eğitim öğretime büyük önem verdiklerini belirterek, "Teknolojik anlamda gerekli altyapının sağlanması hem de duyarlılık oluşması anlamında siz öğretmenlerimizin bizden talep edeceğiniz her türlü desteği de katkı sunmak adına hazırız. Kendi Yap Atölyeleriyle beraber 3 önemli misyonun belirlendiğini gördüm. Bunlardan ilki teknolojik anlamda bir çok bilimsel merakın bir duyarlılığın öğrencilerde oluşturulması noktasında ciddi bir altyapı hazırlanmış durumda. İkincisi öğrencilerimizi teknolojiye bağımlı olan nesilden çıkarıp teknolojiyi kullanabilen ve katma değeri yüksek olan teknolojik ürünler üretmesi noktasında hazırlıklı aşamaya ulaştıracak altyapının oluşturulmasında ciddi katkı sağladığını gördüm. Üçüncü aşamada da sadece düşünen değil düşündüklerini de sahada uygulamaya imkan verecek donatıyı sağlayan mekanizmaların oluşturulduğunu gördüm. Bu anlamda Türkiye'de örnek bir model oluşturulduğunu da hep beraber yaşıyoruz" dedi.