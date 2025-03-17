Afyonkarahisar'da Av Yasağı Başlıyor

Afyonkarahisar'da 2025 yılı iç sularda av yasağı 15 Mart tarihi itibariyle başlarken, yasakla birlikte kentte bulunan baraj ve sulama göletlerinde sazangiller ve yayın balığı avlanamayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, balık popülasyonunun korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla iç sularda sazangillere yönelik av yasağının 1 Mart 2025 tarihi itibariyle başladığını duyurdu. Balık avı yasağının 15 Haziran tarihinde sona ereceği ve belirtilen tarihte yeniden açılacağı bildirildi.

Yasağın etkin bir şekilde uygulanması için sıkı denetimler gerçekleştirilecek. Kolluk kuvvetleri ve su ürünleri kontrol ekipleri, özellikle barajlar, göletler ve nehir kenarlarında kontrolleri artıracak. Yasak kapsamında balık avlayan kişilere 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde idari para cezası uygulanacak. Ayrıca, kaçak avlanmada kullanılan ağ ve diğer ekipmanlara da el konulacağı belirtildi. - AFYONKARAHİSAR