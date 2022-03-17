Afyonkarahisar'da belediyeler 'E-Belediye Sistemi'ne geçiş yapacak - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da belediyeler 'E-Belediye Sistemi'ne geçiş yapacak

17.03.2022 10:08
Afyonkarahisar'da belediyeler 'E-Belediye Sistemi'ne geçiş yapacak

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, kette aynı anda tüm belediyeleri 'E-Belediye Sistemi'ne geçiş yaparak bir ilki başarmak istediklerini ifade etti.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, kette aynı anda tüm belediyeleri 'E-Belediye Sistemi'ne geçiş yaparak bir ilki başarmak istediklerini ifade etti.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2017 yılında hayata geçirilen, E-Belediye Bilgi Sistemi Proje Tanıtım Toplantısı, Vali Çiçek'in katılımıyla yapıldı. İl Genel Meclisi ev sahipliğinde yapılan toplantıya Vali Çiçek'in yanı sıra İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Volkan Barış Göçmez, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Doç. Dr. Birol Ekici ve belediye başkanları katıldı.

Toplantıda öncelikle belediyelerin tek veri tabanında ortak bir altyapıda, standart yazılımlarla tüm iş ve işlem süreçlerini elektronik ortamda yapabilmelerini ve yerel hizmetlerin elektronik ortamda vatandaşa sunulmasını sağlayan projenin kısa tanıtım videosu izlendi. Ardından Ekici, sistemin avantaj ve dezavantajlarını içeren bir konuşma yaparak, belediye başkanlarını bilgilendirdi. Göçmez de sistemin işleyişi, güvenirliği, neden tercih edilmesi gerektiği konusunda ayrıntılı bilgiler verdi.

"Desteğiniz için şimdiden hepinize teşekkür ediyorum"

Projeyi desteklediğini söyleyen Vali Çiçek ise "Bakanlığımızca hayata geçirilen bu projenin sizlere büyük fayda sağlayacağına inanıyorum. Diğer illerde parça parça bu sisteme geçişler oldu. Bizler Afyonkarahisar'da bir ilki gerçekleştirelim ve aynı anda tüm belediyelerimizle E-Belediye Sistemi'ne geçiş yaparak bir ilki başaralım. Desteğiniz için şimdiden hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Vali Çiçek'in konuşmasının ardından Koordinatör Yardımcısı Şükrü Çiçek ile Analiz Uzmanı Nihat Yüceyürek, E-Belediye Sistemini anlatan sunumlarını gerçekleştirdi. Karşılıklı soru cevap sonrası toplantı sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da belediyeler 'E-Belediye Sistemi'ne geçiş yapacak

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Vali Çiçek: 'Türkiye ile Özbekistan arasında birlik ve berberlik herkese büyük fayda sağlayacak' Vali Çiçek: 'Türkiye ile Özbekistan arasında birlik ve berberlik herkese büyük fayda sağlayacak'

İçişleri Bakanlığı, Barış Göçmez, Gökmen Çiçek, Karahisar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Afyonkarahisar'da belediyeler 'E-Belediye Sistemi'ne geçiş yapacak - Son Dakika


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