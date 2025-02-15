Afyonkarahisar'da polis tarafından öğrencilere göre 'Siberay' programı çerçevesinde güvenli internet kullanımı seminere verildi.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Siberay' programı çerçevesinde bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede yapılan etkinlikle ilgili İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Siber Suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla; İscehisar Hacı Süleyman Selek Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesinde 'Güvenli ve Bilinçli İnternet Kullanımı, Siber Zorbalık, Teknoloji Bağımlılığı ve Dijital Okur Yazarlık' konularında toplam 100 öğrenci ve 5 öğretmene bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirilmiştir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika › Yerel › Afyonkarahisar'da Güvenli İnternet Eğitimi - Son Dakika
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