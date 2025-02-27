Afyonkarahisar'da İftar Sofraları Kurulacak - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da İftar Sofraları Kurulacak

Ramazan'da Gedik Ahmet Paşa İmaret Camii bahçesinde iftar yemeği verilecek.

27.02.2025 16:52
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Afyonkarahisar Valiliği himayelerinde Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce Ramazan ayında iftar yemeği verilecek.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Gedik Ahmet Paşa İmaret Camii bahçesine iftar çadırı kurulacağı belirtildi. Açıklamada, "Ramazan ayının bereketini paylaşacağımız ve maneviyatını hep birlikte yaşanacağımız iftar sofralarına tüm Afyonkarahisar halkı davetlidir" denildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Afyonkarahisar'da İftar Sofraları Kurulacak - Son Dakika

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