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Afyonkarahisar'da karla mücadele devam ediyor - Son Dakika

Afyonkarahisar'da karla mücadele devam ediyor

19.01.2022 11:12
Afyonkarahisar'da karla mücadele devam ediyor

Olumsuz hava koşullarının hüküm sürdüğü Afyonkarahisar'da, İl Özel idaresi ekipleri yaklaşık 250 köy yolunda karla mücadele ederken, ekiplerin yol açma çalışmalarının yanı sıra yola kalan araçları da kurtardıkları belirtildi.

Olumsuz hava koşullarının hüküm sürdüğü Afyonkarahisar'da, İl Özel idaresi ekipleri yaklaşık 250 köy yolunda karla mücadele ederken, ekiplerin yol açma çalışmalarının yanı sıra yola kalan araçları da kurtardıkları belirtildi.

Kentte dün başlayan kar yağışı özellikle rakımı yüksek olan bölgelerde hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı sonrası soğuk hava ile birlikte yaşanan buzlanma ve don ise birçok noktada adeta hayatı durma noktasına getirdi. Okulların tatil edildiği kent genelinde İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler kapanan köy yollarını açmak için yoğun uğraş verdi. Ekipler sorumluluk alanlarındaki 420 köy yolundan yaklaşık 250'sinde karla mücadele çalışması yürütüyor. Yol açma çalışması yapan ekipler aynı zamanda kardan dolayı yolda mahsur kalan sürücülerinde imdadına yetişiyor. Karla kapanan bölgelerde yolda kalan birçok araç İl Özel İdaresi'ni iş makineleri ile kurtarıldı. Dünden bu yana yol açma çalışması yapan ekiplerin faaliyetlerinin bu günde devam edeceği öğrenildi.

Öte yandan, kent genelinde 80 araç 100 personel ile İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları yürüttüğü ifade edildi. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da karla mücadele devam ediyor
Afyonkarahisar'da karla mücadele devam ediyor
Afyonkarahisar'da karla mücadele devam ediyor
Afyonkarahisar'da karla mücadele devam ediyor

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Karahisar, Tragger, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Afyonkarahisar'da karla mücadele devam ediyor - Son Dakika


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