Afyonkarahisar\'da Kur\'an Kursu Kapanış Programı Düzenlendi

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Afyonkarahisar İl Müftülüğü'nün koordinesinde Susuz beldesinde açılan Kur'an Kursu'na katılan öğrencilere yönelik kapanış programı düzenlendi. Gün boyu hoş vakit geçiren Kur'an Kursu öğrencilerine ikramlarda bulunuldu.

Susuz Belediye Parkı'nda düzenlenen etkililiğe cami imam hatipleri, muhtarlar ve öğrenciler katıldı. Sabahın erken saatlerinde başlayan etkinlikte öğrenciler çeşitli oyunlar oynayarak hoş vakit geçirdi. Programda konuşan Güzelim Sarıkız Camii İmam Hatibi Ercan Yalçınkaya, çocukların ve gençlerin toplumun geleceği olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Çocuklarımız bizim geleceğimiz, onlara sahip çıkarsak geleceğimiz emin ellerde olur. Bir toplumun ihyası çocukların, gençlerin ihyasıyla olur. Gençlerimize öncelikle Allah'ını, peygamberini, namazını sünnetini öğretmek için görevimizin başındayız." - AFYONKARAHİSAR