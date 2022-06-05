Afyonkarahisar'da LGS sınavı başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Afyonkarahisar'da LGS sınavı başladı

05.06.2022 12:06

Afyonkarahisar'da LGS sınavı başladı 2 oturum halinde yapılacak sınavda adaylar içerde, aileler ise dışarda ter döktü Yurt genelinde olduğu gibi olduğu gibi Afyonkarahisar'da da Liselere Geçiş Sistemi saat 09.30 itibari ile başladı.

Afyonkarahisar'da LGS sınavı başladı

2 oturum halinde yapılacak sınavda adaylar içerde, aileler ise dışarda ter döktü

AFYONKARAHİSAR - Yurt genelinde olduğu gibi olduğu gibi Afyonkarahisar'da da Liselere Geçiş Sistemi saat 09.30 itibari ile başladı. Sınavda öğrenciler içerde ter dökerken, veliler ise okul dışında çocuklarının iyi bir sonuç alması için bol bol dua etti.

LGS kentte çok sayıda sınav merkezinde sorunsuz bir şekilde başladı. LGS sınavı 2 oturum halinde yapılacak. Sınavın ilk oturumu 09.30'da başlarken, ikinci oturumun ise 11.30'da başlayacağı belirtildi. 'Türkçe, inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ilk oturumda adaylara 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. Saat 11.30'da başlayacak matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 sorunun yöneltileceği sayısal oturumda ise öğrencilere yanıtlamaları için 80 dakika verilecek.

Sınavın yapıldığı birçok okulda öğrenciler 09.10 itibari ile sınav salonlarına alınmaya başlandı. Öğrenci velileri ise okul bahçelerine girilmesine izin verilmeyen veliler ise okul dışında boş buldukları kaldırım ve ağaç altlarına oturarak beklemeye başladı. Birçok veli yanlarında getirdikleri Kur'an-ı Kerimleri okuyarak çocuklarının iyi bir sonuç almaları için bol bol dua ettiler.

Afyonkarahisar'da LGS sınavı başladı
Afyonkarahisar'da LGS sınavı başladı
Afyonkarahisar'da LGS sınavı başladı
Afyonkarahisar'da LGS sınavı başladı

YORUMLAR
500
Ankara'da LGS heyecanı; Bakan Özer de Koordinasyon Merkezi'nde Ankara'da LGS heyecanı; Bakan Özer de Koordinasyon Merkezi'nde LGS kapsamındaki merkezi sınav yarın yapılacak LGS kapsamındaki merkezi sınav yarın yapılacak
Kaynak: İHA

Karahisar, Saat, LGS, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Afyonkarahisar'da LGS sınavı başladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:23 Putin'den, Ukrayna'ya füze gönderme kararı alan ABD'ye tehdit gibi sözler: Yeni hedefleri vururuz
17:21 Eski futbolcusu Celil Sağır kalp krizi geçirdi, tedavisi sürüyor!
17:14 Real Madrid'in başantrenörü Pablo Laso sabah saatlerinde kalp krizi geçirdi! İşte güncel durumu
17:12 Bilim insanları kıyamet hazırlıklarına başladı! İşte araştırma sonuçları
16:39 Beşiktaş'ın en büyük fiyaskolarından biri! Douglas'ın yeni mesleği herkesi şaşırttı
16:07 Mehmet Ali Erbil'den Tuğba Ekinci'nin iddialı klibine yorum geldi: İşte kadın
16:03 Erdoğan'dan 3600 ek gösterge açıklaması: 5 milyonu aşkın kişi yararlanacak
15:50 Erdoğan, Toprak Mahsuller Ofisi'nin sert ekmeklik buğday ve arpa alım fiyatlarını açıkladı
15:48 60 yıllık eşini av tüfeğiyle öldüren yaşlı adam aynı tüfekle intihar etti!
15:30 Galatasaraylı Gomis'den Fenerbahçe'nin yeni hocası Jorge Jesus için övgü dolu sözler: Büyük bir antrenör
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2022 18:07:06. #1.11#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da LGS sınavı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement