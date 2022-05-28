Afyonkarahisar'da motosiklet denetimi: 33 motosikletten 14'ü trafikten men edildi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, plaka ve motor numarası sorgulaması yapılan 33 motosikletten 14'ü trafikten men edildi.

Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri tarafından ilçenin farklı noktalarında motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde durdurulan motosikletlerin tescil ve plaka sorgulamaları yapıldı. Yapılan denetimlerde 14 motosiklet trafikten men edildi. Toplanan motosikletler çekicilere yüklenerek otoparklara götürüldü.