Afyonkarahisar\'da Müftüler Toplantısı

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Afyonkarahisar İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu idaresinde 17 ilçenin de müftülerinin katıldığı istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Recep Şükrü Balkan, İl Müftü Yardımcıları Mevlüt Şahiner, Harun Küçük, Sinan Cansever katıldı. Merkez Miftah Kur'an Kursunda gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında yapılan faaliyetler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Ardından yaklaşan Ramazan Ayı ile ilgili planlanan çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu. - AFYONKARAHİSAR